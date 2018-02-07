Новая встреча Суркова и Волкера: стороны готовят решение по миротворцам ООН на Донбассе

07.02.2018 17:50

Пока сохраняются различные взгляды на вопрос о размещении на Донбассе контингента ООН

Российская и американская стороны в преддверии очередного раунда переговоров спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова работают над преодолением противоречий в вопросе о размещении миссии ООН на Донбассе, сообщил источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

"Пока сохраняются различные взгляды на вопрос о размещении на Донбассе контингента ООН. Стороны сохраняют надежду на сближение позиций к очередному раунду консультаций в марте", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Волкер может вновь встретиться с Сурковым в марте, однако ни конкретная дата встречи, ни место ее проведения пока не определены.

Последняя встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае, конкретных решений по ее итогам принято не было.

Напомним, 26 января Сурков и Волкер провели встречу в Дубае. Однако, как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, Сурков и Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова мнения сторон по некоторым вопросам совпали. Он отметил, что теперь Москва будет анализировать предложения американцев, которые были озвучены на встрече.

Источник: https://www.segodnya.ua