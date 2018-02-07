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Очень много снега и гололедица: Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

07.02.2018 14:35
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Очень много снега и гололедица: Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

В четверг, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. 

В ведомстве отметили, что завтра во многих регионах прогнозируются снегопады. «Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега», - заявили в ГСЧС. 9 февраля, в пятницу, сильный снег и метели ожидаются в Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. 

Мокрый снег и сильные дожди синоптики прогнозируют в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях. Кроме того, в ГСЧС предупредили об усилении ветра до двадцати метров в секунду в четверг и пятницу. В ведомстве добавили, что такие погодные условия спровоцируют затруднения в движении транспорта и могут привести к обесточиванию населенных пунктов. 



Теги: Донбасс, погода, снег, прогноз погоды
 
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