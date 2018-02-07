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Отец убитой Ноздровской: «Убивали несколько человек»

07.02.2018 09:00
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Отец убитой Ноздровской: «Убивали несколько человек»

Во время заседания Обуховского суда Киевской области отец убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Сергей Дуняк заявил, что он уверен в том, что к преступлению причастны несколько человек, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Обозреватель».

В частности, он заявил: «Россошанский не сам совершил это тяжкое преступление. Если бы он убивал, то дочка оставила бы царапины на нем… Полагаю, что ее убивали несколько человек, а Россошанский там присутствовал. После убийства тело дочки отвезли на машине и бросили в реку». В это же время Дуняк отметил, что, если бы ему довелось встретить Россошанского-старшего, то он «задушил бы его». Также он рассказал, что его семью, как и ранее, охраняют сотрудники полиции.

Как известно, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в селе близ Демидова Вышгородского района в реке было найдено тело пропавшей за два дня до этого правозащитницы Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Национальной полиции подтвердили смерть Ноздровской. 



Теги: Донбасс, Киев, убийство
 
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