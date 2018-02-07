Пара лет и много миллионов евро: эксперт назвал сроки и «цену» выхода российских войск из Донбасса

Россия готова будет покинуть территорию Восточной Украины под давлением экономических санкций, но для этого потребуется несколько лет и много средств, вложенных в оборонную способность Украины.

Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал эксперт Центра исследований европейской политики Стивен Блокманс, передает «Диалог.UA».

По его словам, Россия может покинуть Донбасс, чтобы сохранить свой бюджет.+

«Это, конечно, вопрос на много миллионов евро. Если предположить, что Россия может уйти из Донбасса, чтобы уменьшить свои расходы, ей нужен способ элегантно слезть с лестницы, которую она установила», — сказал Блокманс.

Также он отметил, что процесс выхода может занять пару лет.

«Для этого, пожалуй, нужен глубокий вдох. Вероятно, на такой многошаговый процесс уйдет пара лет. И я советую вам наметить путь. К примеру, путем навязывания нейтральных миротворческих сил, которые бы позволили российским войскам выйти, а потом восстановить контроль над границей на востоке страны», — объяснил эксперт.

Источник: http://lugradar.net