Появилась карта дорог, на которых началось патрулирование дорожной полиции

07.02.2018 07:52

В Украине 5 февраля дорожная полиция начала патрулирование еще на 11 дорогах международного, национального и регионального значения и на 11 дорожных станциях Украины.





Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

На Facebook-странице правоохранителей появился полный перечень дорог, на которых работает дорожная полиция.

Общая протяженность участков дорог расширенного патрулирования составляет 1450 километров.

Источник: https://from-ua.com