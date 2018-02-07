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Приготовьтесь, у НБУ появился новый повод резко повысить курс доллара
Стало известно, что у Национального банка появился повод, чтобы снизить курс гривни
Такое мнение высказал глава Союза экономистов Андрей Новак на своей странице в Facebook .
“Несколько последних лет мировая экономика была перегрета и сейчас происходит ее естественное охлаждение. Это экономические термины. Почему она была перегрета? Наблюдались высокие темпы роста американской экономики. То же и с экономикой стран Еврозоны, которая продемонстрировала самые высокие темпы роста за последние 12 лет. Кроме этого, на перегрев экономики повлияло и резкое падение цен на газ и другие энергоносители. Поэтому и происходит циклический процесс охлаждения перегретой экономики, после чего ситуация стабилизируется”, – пояснил Новак экономическую ситуацию в мире.
В то же время, по мнению эксперта, ничего страшного не произойдет. Высокими темпами развиваются новые технологии, «альтернативная» энергетика, высокотехнологичные сферы, в том числе и в Украине. Инвесторы сейчас находятся в процессе переориентации на новые направления.
Кроме того, как заверил эксперт, падение индекса Dow Jones не отразится на украинской экономике.
“Не думаю, что падение индекса Dow Jones свидетельствует о грядущем финансовом кризисе. После кризиса 2008 года крупные игроки сделали соответствующие выводы и ввели более серьезные условия кредитования”, – констатировал экономист.
“Украинская экономика слабо интегрирована в мировую экономику. Слишком малые объемы экспорта и импорта. Еще меньшие объемы инвестиций и в Украине, и с Украиной. Поэтому мы мало зависим от процессов в мировой экономике. Однако, я не исключаю, что руководство НБУ может использовать падение индекса Dow Jones в качестве аргументации снижение курса гривны. Хотя никакой связи здесь нет”, – подчеркнул Новак.
Напомним, как ранее писала Politeka, НБУ сообщил, что в 2018 году инфляция в Украине будет оставаться высокой, а на конец года цены на продукты и услуги повысятся в среднем на 8,9%.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, НБУ, гривня, курс валют
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