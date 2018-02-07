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Протесты военных пенсионеров прошли в ряде городов Украины
Ветераны силовых структур потребовали повышения пенсий
Сразу в нескольких городах Украины прошли митинги военных пенсионеров, требующих увеличить им выплаты. По словам митингующих, недавнее повышение пенсий их не коснулось. В правительстве пообещали, что пенсии военным и силовикам пересчитают.
Так, бывшие военные и работники правоохранительных органов пришли в Верховную Раду с требованиями повысить им пенсии. Военный летчик Сергей Левченко проработал 42 года. Сегодня он получает пенсию в 4 тыс. гривен, а надеялся, что с января ее повысят хотя бы до семи.
Кроме того, около двух сотен пенсионеров – бывших военных и силовиков, – вышли с пикетом во Львове. Это уже вторая акция военных пенсионеров в области – три недели назад они на несколько часов заблокировали две международные трассы до границы с Польшей. Сегодня же военные пенсионеры ограничились пикетом в центре Львова.
Также в Запорожье почти полторы тысячи ветеранов силовых структур пикетировали обладминистрацию. А в Харькове бывшие военные прошлись шествием по центральной улице. На пикете собралось более двухсот человек. Требования у них те же, что и у остальных военных пенсионеров – чтобы государство отдало должное их многолетней службе, и не приравнивало военную пенсию к гражданской.
В правительстве уже заявляли, что обязательно поднимут пенсию военным пенсионерам. Проект решения уже был направлен в Совет нацбезопасности и обороны, следующий шаг – голосование в Верховной Раде. Как только оно произойдет, Кабмин увеличит выплаты – в том числе и за январь, чтобы люди ничего не потеряли.
Напомним, в Минсоцполитики подсчитали, что пенсии для военных вырастут в среднем на 1500 грн. На готовящееся повышение пенсий военным и силовикам в Украине в 2018 году необходимо выделить 10 млрд грн, а в 2019 году – уже 17 млрд грн, рассказал министр социальной политики Андрей Рева.
Он также напомнил, что повышение пенсий военным будет более существенным, чем гражданским, и составит 77%.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, протест, военные
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