Протесты военных пенсионеров прошли в ряде городов Украины

07.02.2018 20:07

Ветераны силовых структур потребовали повышения пенсий

Сразу в нескольких городах Украины прошли митинги военных пенсионеров, требующих увеличить им выплаты. По словам митингующих, недавнее повышение пенсий их не коснулось. В правительстве пообещали, что пенсии военным и силовикам пересчитают.

Так, бывшие военные и работники правоохранительных органов пришли в Верховную Раду с требованиями повысить им пенсии. Военный летчик Сергей Левченко проработал 42 года. Сегодня он получает пенсию в 4 тыс. гривен, а надеялся, что с января ее повысят хотя бы до семи.

Кроме того, около двух сотен пенсионеров – бывших военных и силовиков, – вышли с пикетом во Львове. Это уже вторая акция военных пенсионеров в области – три недели назад они на несколько часов заблокировали две международные трассы до границы с Польшей. Сегодня же военные пенсионеры ограничились пикетом в центре Львова.

Также в Запорожье почти полторы тысячи ветеранов силовых структур пикетировали обладминистрацию. А в Харькове бывшие военные прошлись шествием по центральной улице. На пикете собралось более двухсот человек. Требования у них те же, что и у остальных военных пенсионеров – чтобы государство отдало должное их многолетней службе, и не приравнивало военную пенсию к гражданской.

В правительстве уже заявляли, что обязательно поднимут пенсию военным пенсионерам. Проект решения уже был направлен в Совет нацбезопасности и обороны, следующий шаг – голосование в Верховной Раде. Как только оно произойдет, Кабмин увеличит выплаты – в том числе и за январь, чтобы люди ничего не потеряли.

Напомним, в Минсоцполитики подсчитали, что пенсии для военных вырастут в среднем на 1500 грн. На готовящееся повышение пенсий военным и силовикам в Украине в 2018 году необходимо выделить 10 млрд грн, а в 2019 году – уже 17 млрд грн, рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Он также напомнил, что повышение пенсий военным будет более существенным, чем гражданским, и составит 77%.

Источник: https://www.segodnya.ua