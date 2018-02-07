Рада отказалась ратифицировать важное торговое соглашение

07.02.2018 14:00

За принятие в целом соответствующего законопроекта №0170 проголосовали 176 депутатов, а за возвращение на повторное первое чтение - 206 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Таким образом, законопроект считается отклоненным.

Соглашение было подписано в Бангкоке (Таиланд) 5 июня 2017 года.

Документ предусматривает создание совместной комиссии по вопросам торговли, которую возглавляют министр экономического развития и торговли Украины и министр торговли Таиланда.

Комиссия должна собираться один раз в год.

Согласно документу, Украина и Таиланд поощряют открытие представительств внешнеторговых организаций, компаний, фирм, банков и других коммерческих учреждений на территориях стран.

Также Украина и Таиланд поощряют и облегчают контакты между физическими и юридическими лицами своих стран, в частности путем обмена делегациями и предпринимателями, организации ярмарок и выставок.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала отказ Рады ратифицировать соглашение.

"Надеюсь, все депутаты, которые сегодня прогуляли заседание ВР и не голосовали за торговое соглашение с Тайландом, или же в зале потирали руки и провалили голосование, чтобы позлорадствовать, будут такими же "принципиальными", и откажутся и от отдыха в этой стране", - написала она.

Источник: https://from-ua.com