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Рада отказалась ратифицировать важное торговое соглашение
За принятие в целом соответствующего законопроекта №0170 проголосовали 176 депутатов, а за возвращение на повторное первое чтение - 206 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Таким образом, законопроект считается отклоненным.
Соглашение было подписано в Бангкоке (Таиланд) 5 июня 2017 года.
Документ предусматривает создание совместной комиссии по вопросам торговли, которую возглавляют министр экономического развития и торговли Украины и министр торговли Таиланда.
Комиссия должна собираться один раз в год.
Согласно документу, Украина и Таиланд поощряют открытие представительств внешнеторговых организаций, компаний, фирм, банков и других коммерческих учреждений на территориях стран.
Также Украина и Таиланд поощряют и облегчают контакты между физическими и юридическими лицами своих стран, в частности путем обмена делегациями и предпринимателями, организации ярмарок и выставок.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала отказ Рады ратифицировать соглашение.
"Надеюсь, все депутаты, которые сегодня прогуляли заседание ВР и не голосовали за торговое соглашение с Тайландом, или же в зале потирали руки и провалили голосование, чтобы позлорадствовать, будут такими же "принципиальными", и откажутся и от отдыха в этой стране", - написала она.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, отказ, ратификация, Верховная Рада
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