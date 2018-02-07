Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Рада отказалась ратифицировать важное торговое соглашение

07.02.2018 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рада отказалась ратифицировать важное торговое соглашение

За принятие в целом соответствующего законопроекта №0170 проголосовали 176 депутатов, а за возвращение на повторное первое чтение - 206 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Таким образом, законопроект считается отклоненным.

Соглашение было подписано в Бангкоке (Таиланд) 5 июня 2017 года.

Документ предусматривает создание совместной комиссии по вопросам торговли, которую возглавляют министр экономического развития и торговли Украины и министр торговли Таиланда.

Комиссия должна собираться один раз в год.

Согласно документу, Украина и Таиланд поощряют открытие представительств внешнеторговых организаций, компаний, фирм, банков и других коммерческих учреждений на территориях стран.

Также Украина и Таиланд поощряют и облегчают контакты между физическими и юридическими лицами своих стран, в частности путем обмена делегациями и предпринимателями, организации ярмарок и выставок.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала отказ Рады ратифицировать соглашение.

"Надеюсь, все депутаты, которые сегодня прогуляли заседание ВР и не голосовали за торговое соглашение с Тайландом, или же в зале потирали руки и провалили голосование, чтобы позлорадствовать, будут такими же "принципиальными", и откажутся и от отдыха в этой стране", - написала она.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, отказ, ратификация, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх