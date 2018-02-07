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Рада внесла ряд правок в закон о деоккупации Донбасса
Принятые поправки являются как технико-юридическими, так и содержательными, отметил Парубий
Верховная Рада внесла правки в закон о деоккупации Донбасса (№ 7163), которыми устранила несогласованности в вопросе продолжения действия военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях. Соответствующее решение парламент принял на заседании 6 февраля, передает "Украинская правда".
По словам председателя Рады Андрея Парубия, поправки являются как технико-юридическими, так и содержательными – устраняют несогласованности о продлении действия военно-гражданских администраций на Донбассе.
Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что этот вопрос комитет мог согласовать сам, но решил озвучить его в зале Рады, поскольку законопроект имел резонанс.
Спикер парламента добавил, что обсуждать правку нет смысла, поскольку с предложением комитета депутаты ознакомились во время обеда. После этого 228 голосами Рада приняла указанные правки.
Как объяснил Винник, ранее в законе была прописана правка, которая предусматривала срок действия военно-гражданских администраций до 28 февраля 2018 года. Во время голосования за закон была внесена другая правка, которая полностью исключает срочность военно-гражданских администраций.
Также, по его словам, были приняты другие правки. Например, слова в тексте "служба внешней разведки и другие" заменили на "разведывательные органы", в определении "Генштаб СБУ, мероприятия и АТО могут осуществляться "параллельно и одновременно" убрали слово "параллельно", а также слово "инвалиды" заменили на "лица с инвалидностью".
Напомним, принятие закона о деоккупации Донбасса позволяет создать рабочую группу для формирования консолидированной жалобы против Российской Федерации как страны-агрессора, заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Верховная Рада, деоккупация
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