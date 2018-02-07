Резкий поворот: Собчак считает, что РФ не обязана возвращать Украине Крым

07.02.2018 18:40

Известная светская львица, телеведущая российского телевидения, кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что по ее мнению, Российская Федерация не должна возвращать Крымский полуостров Украине, аннексированный РФ. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Голос Америки», такое заявление Собчак сделала во время своего выступления в американском Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.



Но в это же время Собчак уже в который раз заявляет, что аннексия Крымского полуострова была незаконной, и по причине этого телезвезда выступает за проведение на территории Крыма международного референдума по статусу полуострова, в котором должны принять участие жители Украины и России. Светская львица заявила: «В Крыму живут русские люди, жители, которые поддерживают принадлежность Крымского полуострова России. Необходимо принимать это к вниманию. Я вижу только один путь для решения этой проблемы – нужно провести международный референдум, в котором будут участвовать все люди, которые живут в Украине, и все граждане, живущие в России – все вместе – о статусе Крыма. Причем на таком референдуме должны задаваться три вопроса. Первый – «должен ли Крым быть независимым?», второй – «полуостров должен быть частью России?», третий – «Крым должен быть частью Украины?».



В это же время, давая ответ на вопрос о том, было бы справедливым аналогичное предложение о референдуме со стороны Китая, население которого превышает количество жителей РФ, если бы страна захватила часть российской территории, кандидат в президенты России заявила, что это нельзя сравнивать.