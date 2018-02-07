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"Слава Украине!": правительство предлагает заменить советское воинское приветствие
Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Правительство предлагает официально ввести военные приветствия "Слава Украине", "Героям слава".
Соответствующий законопроект № 7549 от 5 февраля зарегистрирован в Верховной Раде.
Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
В частности, документом предлагается внести изменения в статью 84 воинского устава внутренней службы ВСУ, заменив советское приветствие "Здравствуйте, товарищи", "Здравия желаем (желаю)" на "Слава Украине", "Героям слава".
"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, которые находятся в строю или вне его, отвечают "Героям слава", – говорится в проекте закона.
Аналогичными фразами предлагается и прощаться, тогда как на сегодняшний день уставная форма прощания звучит так: "До свидания, товарищи", "До свидания".
Кроме того, законопроектом предлагается сохранить приветствие "товарищ", когда военнослужащий обращается к министру обороны, который является гражданским лицом.
Так, предлагается в статье 53 устава закрепить, что во время обращения к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должность, добавляя перед названием должности слово "товарищ".
Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал Вооруженные силы Украины одной из самых активных и наиболее эффективных армий Европы. "В течение последних трех лет мы стали одной из самых активных армий в Европе, хотя до этого армия была в очень плохом состоянии. И наша стратегия также является очень важным шагом для будущего цивилизации", – подчеркнул глава государства.
Также Петр Порошенко заявил, что Украина продолжает наращивать военную мощь.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, армия
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