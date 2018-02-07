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Украина настаивает на реформе права вето в Совбезе ООН

07.02.2018 10:00
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Украина настаивает на реформе права вето в Совбезе ООН

Сейчас вопрос о применении вето остается одним из наиболее противоречивых

Процесс применения права вето в Совете Безопасности ООН должен быть пересмотрен, учитывая необходимость пресечения злоупотреблений этим правом, особенно в вопросах геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

С таким заявлением выступил во вторник заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко во время открытых дебатов в СБ ООН, передаетУкринформ.

"Сейчас вопрос о применении вето остается одним из наиболее противоречивых. Украина относится к группе государств, которые поддерживают Кодекс поведения в отношении действий Совета Безопасности ООН в вопросах геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, а также франко-мексиканскую инициативу по приостановке применения вето в случаях массовых зверств", – заявил представитель Украины.

 

В то же время, как подчеркнул дипломат, Украина осознает, что "Совбез без права вето является отдаленной и неопределенной реальностью".

Однако, по его словам, позиция Украины заключается в том, что "ответственные члены международного сообщества должны иметь возможность предотвратить применение вето при рассмотрении дел, которые имеют все признаки преступлений против человечности и массовых зверств".

В этой связи представитель украинской миссии подчеркнул, что в последние годы неоднократные блокирования важных мирных инициатив в СБ ООН – очень часто из-за позиции России - почти разрушили репутацию Совбеза. "Впрочем, никогда не поздно прекратить злоупотребления правом вето", – отметил представитель миссии Украины при ООН.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Украина, Донбасс, ООН, вето, Совбез ООН
 
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