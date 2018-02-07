Укрзализныця начала продажу е-билетов на региональные поезда

07.02.2018 13:30

Отныне на большинство региональных поездов можно будет приобрести электронные билеты. Об этом сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook, передает Укринформ.

"С сегодняшнего дня ПАО "Укрзализныця" расширяет перечень поездов, на которые можно оформить электронные билеты. С 7 и с 10 февраля через интернет можно приобрести билеты на большинство региональных поездов (800-й нумерации) с оформлением электронного проездного документа. Его не нужно обменивать в железнодорожных кассах на обычные", - написал Кравцов.

По его словам, проводники обеспечены мобильными терминалами контроля. Достаточно лишь приобрести билет через интернет и предъявить документ в распечатанном виде или на экране гаджета.