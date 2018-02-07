В 2018 году украинцы будут официально отдыхать 11 дней

07.02.2018 13:48

В текущем году граждане Украины будут отдыхать 11 дней – в государственные и религиозные праздники. Как передает replyua.net со ссылкой на Реалист, первые два праздника (Новый год и Рождество) украинцы уже отдохнули, а следующим праздником станет 8 Марта. Кроме того, 8 апреля также станет выходным – в этот день украинцы будут отмечать Пасху.



Сохраняются также выходные 1 и 9 мая. При этом 1 мая станет Днем Труда, а 9 мая – Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В мае граждан ждет еще один выходной день – 20 мая в стране будут отмечать Троицу. Из государственных праздников в Украине будут праздноваться День Конституции (28 июня), День Независимости Украины (24 августа) и День защитника Украины (14 октября). 25 декабря 2018 года украинцы во второй раз будут отмечать католическое Рождество.



Кроме того, в Кабмине подчеркнули, что некоторые праздничные дни, которые выпадут на рабочие дни, будут перенесены. К примеру, 3 марта, суббота, будет рабочим днем, чтобы в пятницу 9 марта украинцы отдыхали.