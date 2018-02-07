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В Грузии совершено покушение на ветерана войны, воевавшую в Донбассе

07.02.2018 15:10
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В Грузии совершено покушение на ветерана войны, воевавшую в Донбассе

В Тбилиси совершено покушение на Додо Гугешашвили, воевавшую против боевиков в Донбассе, и ее сына.

В МВД Грузии сообщили: «Сегодня получено сообщение о том, что на Д.Г. 1958 года рождения и Г. Г. 1985 года рождения, в Дигомском массиве, неизвестными лицами совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате чего, Г. Г скончался на месте, а Д.Г. переведена в медицинское учреждение. На данный момент на месте инцидента работают эксперты — криминалисты и проводятся активные следственные мероприятия».

В МВД добавили, что следствие ведется по статьям 108 и 19−109 УК Грузии — умышленное убийство и попытка совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Грузия, ветеран, покушение
 
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