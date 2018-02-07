В Украину вновь движется циклон: Погодные условия значительно ухудшатся

07.02.2018 07:25

Снег, дождь, гололедица, сильные ветры так характерны для последнего месяца зимы. Нынешний февраль исключением не стал. В четверг, 8 февраля, в Одесской, Николаевской, Винницкой и Кировоградской областях будут идти снег с дождем.



Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега. В пятницу, 9 февраля, в западных и центральных регионах страны возможны снегопады и даже метели. Снега будет много, кое-где наметет сугробы до 20 сантиметров.



Дождь с мокрым снегом накроют и север Украины. В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях – гололед и сильный дождь вперемежку со снегом. По сообщению МЧС, в Донецкой области сильных снегопадов и дождей не будет.



А вот усиление порывов ветра и 8, и 9 февраля будет на всей (кроме южных областей) территории страны. В связи с такой погодой возможны нарушения электроснабжения и работы транспорта.



Поэтому в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям просят украинцев прогнозы синоптиков учитывать.