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В Украину вновь движется циклон: Погодные условия значительно ухудшатся
Снег, дождь, гололедица, сильные ветры так характерны для последнего месяца зимы. Нынешний февраль исключением не стал. В четверг, 8 февраля, в Одесской, Николаевской, Винницкой и Кировоградской областях будут идти снег с дождем.
Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега. В пятницу, 9 февраля, в западных и центральных регионах страны возможны снегопады и даже метели. Снега будет много, кое-где наметет сугробы до 20 сантиметров.
Дождь с мокрым снегом накроют и север Украины. В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях – гололед и сильный дождь вперемежку со снегом. По сообщению МЧС, в Донецкой области сильных снегопадов и дождей не будет.
А вот усиление порывов ветра и 8, и 9 февраля будет на всей (кроме южных областей) территории страны. В связи с такой погодой возможны нарушения электроснабжения и работы транспорта.
Поэтому в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям просят украинцев прогнозы синоптиков учитывать.
Теги: Донбасс, погода, циклон
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