Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украину вновь движется циклон: Погодные условия значительно ухудшатся

07.02.2018 07:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украину вновь движется циклон: Погодные условия значительно ухудшатся

Снег, дождь, гололедица, сильные ветры так характерны для последнего месяца зимы. Нынешний февраль исключением не стал. В четверг, 8 февраля, в Одесской, Николаевской, Винницкой и Кировоградской областях будут идти снег с дождем. 

Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега. В пятницу, 9 февраля, в западных и центральных регионах страны возможны снегопады и даже метели. Снега будет много, кое-где наметет сугробы до 20 сантиметров.

Дождь с мокрым снегом накроют и север Украины. В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях – гололед и сильный дождь вперемежку со снегом. По сообщению МЧС, в Донецкой области сильных снегопадов и дождей не будет. 

А вот усиление порывов ветра и 8, и 9 февраля будет на всей (кроме южных областей) территории страны. В связи с такой погодой возможны нарушения электроснабжения и работы транспорта.

Поэтому в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям просят украинцев прогнозы синоптиков учитывать.

 

Автор статьи: Татьяна Тихонова, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, погода, циклон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх