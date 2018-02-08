120 украинским морякам грозит в Греции до 25 лет за перевозку нелегальных мигрантов

08.02.2018 15:36

120 украинским морякам грозит в Греции до 25 лет за помощь в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. В колонке для "Европейской правды" он рассказал детали задержания украинцев.

Министр отметил, что береговая охрана задержала 120, а не 200 человек, как ранее на брифинге в Киеве рассказывали представитель омбудсмена Михаил Чаплыга и депутат Ирина Суслова.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев сказал "УНИАН", что 42 человека уже получили приговоры от 8 до 25 лет. В основном, это моряки из Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

По словам Климкина, перевозка нелегальных мигрантов приравнивается в Греции к тяжелым преступлениям, таким как контрабанда наркотиков и оружия. Он отметил, что моряков "вербует" мафия (Суслова говорила, что моряки работали на иностранных судах, так как не могли найти работу в Украине).

Климкин заверил, что украинские консулы получают от береговой охраны информацию о задержаниях, помогают задержанным с переводчиками и адвокатами.

- Похоже, что многие из наших задержанных моряков слишком легкомысленно относились к этому обстоятельству, соглашаясь на незаконный заработок. Необходимо понимать еще одну вещь. После миллионного вала ближневосточных мигрантов, который прокатился через Грецию в 2015-м и последующие годы, тамошнее общество аллергически относится к тем, кто наживается на нелегальной миграции. Наши сотрудники, конечно, делают все возможное, чтобы смягчить приговоры, но рассчитывать на особое снисхождение греческого правосудия не стоит. Поэтому приговоры, как правило, бывают очень суровыми, нередко и до 25 лет, - заключил Климкин.

Как сообщало "Громадское", супруга одного из задержанных моряков Алена Ульянова рассказывала на брифинге в Киеве, что ее муж из Одессы, поехал работать на турецкое судно и однажды получил приказ выйти в море и забрать людей. Он успел перевезти трех человек, его задержала береговая охрана.

Источник: kp.ua