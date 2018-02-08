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Члены семей "майдановцев" смогут раньше выйти на пенсию
Верховная Рада решила назначить досрочную пенсию по возрасту членам семей лиц, погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства.
Предусмотрено, что жены (мужья), если они не вступили в повторный брак, дети, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, и родители, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" могут досрочно получить пенсии.
Так, пенсию могут получить мужчины после 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет и женщины после 50 лет со страховым стажем не менее 20 лет.
Закон принят с правками, озвученными под стенограмму.
Как сообщала "Страна", ранее У Гройсмана разрешили одноразовые выплаты родителям, которые не проживали с погибшими на Майдане детьми.
Теги: Украина, Донбасс, закон, пенсия, Майдан, Верховная Рада, стаж, Революция Достоинства
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