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Экономист спрогнозировал рост цен в Украине

08.02.2018 15:51
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Экономист спрогнозировал рост цен в Украине

В 2018 году в Украине продолжится рост цен на овощи, молочные продукты и мясо.
Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"Расти будут цены на овощи, и расти они будут до мая, если будет ранняя весна, то до апреля, прибавлять они в цене будут 10-15% ежемесячно. Это связано с их хранением. Такое же было и в прошлом году", – сообщил Пендзин.
Также эксперт спрогнозировал повышение цен на молочные продукты – творог, молоко, сметану, масло. А вот стоимость свинины сильно не поменяется.

"Ничего принципиально не поменяется со свининой. В Украине идет вспышка АЧС, поголовье массово уничтожается. Не так сильно, но на пару процентов цена поднимется", – сказал Пендзин.
Что касается существенного подорожания курятины, эксперт пояснил это открытостью украинского рынка для Европы: "Как только появляется минимальный экспортный спрос, в Европу устремляется наша украинская курятина, тем самым уменьшается предложение на украинском рынке, вследствие цена на эту продукцию устанавливается ближе к европейской".



Теги: Украина, Донбасс, продукты, цены
 
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