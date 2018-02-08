Экс-главарь ДНР сделал грозный намек насчет войны с Украиной

08.02.2018 08:51

Бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в новом интервью заявил, что войну на Донбассе можно заморозить только временно.

Рассуждая о территориальной принадлежности Крыма и Донбасса, Гиркин сказал, что решение не принимать захваченные боевиками и войсками РФ территории восточной Украины приняли в Москве, пишет Апостроф.

Впрочем, Стрелков нашел, по его мнению, "логичное объяснение захвату Крыма: "Это было сделано потому, что нашей госэлите наступили на самое больное, что у нее есть – на ее собственность за границей, на офшоры, на счета в банках, на личную собственность в Лондоне, в Вене, в Женеве, в Берне, на Лазурном берегу и т.д.".

По его словам, начав операцию в Крыму, Кремль сделал необратимый шаг.

"Видимо, люди, которые принимали решение о "воссоединении Крыма" (незаконной аннексии полуострова - ред.) и которые рассматривали возможность создания Новороссии, подчеркиваю, рассматривали, не понимали, что это приведет к жесткому противостоянию с Соединенными Штатами. Когда же они это поняли, они просто испугались", - говорит он.

После этого, по мнению Гиркина, сложилась ситуация, когда Кремль попытался зафиксировать статус-кво, заморозить войну и таким образом отложить вопрос "на потом", "авось само рассосется".

"Но сейчас, спустя три с лишним года все очевидно: войну эту заморозить можно только временно", - подытожил Стрелков.