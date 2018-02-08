Киеву придется выполнять минские договоренности в обмен на поддержку нового правительства Германии

08.02.2018 08:56

В коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ прописана поддержка Германией полного восстановления территориальной целостности Украины и дальнейшего развития страны, однако с выполнением списка условий со стороны Киева, информирует УНН со ссылкой на DW.

Текст соглашения содержит планы предоставлять Украине поддержку с целью полного восстановления территориальной целостности страны, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития, новое правительство Германии готово предоставлять средства для восстановления Донбасса.

С целью добиться мира на Донбассе новое немецкое правительство и в дальнейшем будет активно сотрудничать с Францией, о чем сказано в документе.

Однако, обещанная поддержка будет предоставляться Украине только при определенных условиях. Речь идет, прежде всего, о выполнении Киевом своей части минских договоренностей, включающих в себя отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и установления настоящего режима прекращения огня.

В соглашении также указано, что за соблюдением перемирия в Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко поздравил лидеров основных немецких партий с достижением коалиционного соглашения.