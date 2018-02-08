Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Побег Януковича во время Майдана: стало известно, откуда и куда направлялся экс-президент

08.02.2018 16:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Побег Януковича во время Майдана: стало известно, откуда и куда направлялся экс-президент

Экс-президент Украины Виктор Янукович 22 февраля 2014 года во время событий на Майдане в Киеве хотел вылететь из Донецка в Россию.
Об этом во время дачи показаний по делу о госизмене Януковича рассказал экс-первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Павел Шишолин.
Отметим, что ранее сотрудник Управления госохраны Олесь Шаран также на суде рассказал, что Виктора Януковича вместе с его младшим сыном Виктором в ночь на 23 февраля 2014 года вывезли военными вертолетами из Запорожской области в Россию.
"Никаких указаний задержать действующего в то время Президента Украины никто не давал. Мы действовали в рамках действующего законодательства", — отметил Шишолин.
Если в Донецк прибыла группа людей на соответствующих самолетах, мы не знали, кто они, и они не сделали заявку на вылет, а нам стало известно, что этот вылет будет осуществляться на территорию Российской Федерации без соответствующих видов контроля, то наш пограничный наряд прибыл к самолетам и потребовал пройти соответствующую процедуру,
— рассказал Шиголин.
Он отметил, что на борту самолета пограничники заметили Януковича, который, после выдвинутых законных требований, с лицами, которые сопровождали его, переместились в автомобиль и покинули пункт пропуска.

Источник 24tv.



Теги: Донбасс, побег, Майдан, Янукович
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх