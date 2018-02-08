Синоптики обещают дождь, снег и гололед

08.02.2018 07:21

В четверг, 8 февраля, синоптики обещают осадки в виде дождя и снега по всей Украине. На дорогах — гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает strana.ua.

Днем 8 февраля на западе и севере страны местами гололед, налипание мокрого снега. Дневная температура -1...+2.

В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные мокрый снег и дождь.Дневная температура -1...+3.

В Одесской и Николаевской - местами сильный дождь. Воздух прогреется до +4...+7.

В Киеве сегодня обещают снег. Дневная температура -1...+1.