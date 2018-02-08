Украина все осложнила: ЕС оценил вероятность войны с Россией

08.02.2018 09:27

Вероятность войны между Европой и Россией растет в первую очередь из-за несоблюдения последней соглашений о контроле за вооружениями, развертывания дополнительных сил и роста напряжённости вокруг военных учений.

Об этом говорится в докладе "До края и обратно?" Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 16—18 февраля, передает Daily Express.

Также в документе говорится о ситуации в Украине, которая усложняет отношения Москвы и Запада.

Авторы доклада полагают, что решение Вашингтона поставлять вооружение в Украину может "зацементировать" текущее положение дел.