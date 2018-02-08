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"Укрзализныця" запустила дополнительные поезда на мартовские праздники
"Укрзализныця" предлагает пассажирам планировать путешествия к Международному женскому дню - 8 Марта. На этот период уже назначены 9 дополнительных поездов, кроме этого, в ближайшее время по самым популярным направлениям будут назначены дополнительные поезда. Об этом сообщил на своей странице в Twitter и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.
"Начали назначать дополнительные поезда на "8 Марта". На эти праздничные выходные (а их будет аж 4) уже назначен 9 дополнительных поездов. В ближайшие дни по самым популярным направлениям еще назначим дополнительные поезда. Предлагаем пассажирам планировать путешествия к Международному женскому дню", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", поезд № 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях.
Поезд № 258/257 Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта.
Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов курсировать 7 и 10 марта в Западной Украине, а 8 и 11 марта - в обратном направлении.
Поезд № 177 Киев - Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта.
Поезд № 152/151 Киев - Херсон выполните рейсы 8 марта.
Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта.
Поезд № 179 Днепр - Киев. Рейсы 8 и 11 марта.
Поезд № 197/198 Киев - Ковель курсировать 7 и 11 марта.
Также назначен дополнительный рейс скоростного поезда № 787/788 Харьков - Константиновка на 7 и 8 марта.
Теги: Укрзализниця, 8 марта, поезда
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