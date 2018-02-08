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В феврале переселенцы получат пособия с добавкой
08.02.2018 16:34
Сегодня,8 января, в отделах управлений социальной защиты населения начали перерасчет увеличенных сумм государственной помощи переселенцам на дополнительный период февраля, передает zi.dn.ua.
Выплаты государственной помощи временно перемещенным лицам начнут, как и обычно, после 25 числа.
Как отметила начальник отдела выплат Констановского УСЗН Галина Бардичевская, в феврале граждане этой категории получат значительно большие суммы.
Даже с учетом повышения их размеров. Дело в том, что в феврале им сделают доплату за 10 дней января.
Ведь в соответствии с постановление Кабмина, размер государственной помощи временно-перемещенным лицам в очередной раз повысили с 20 января нынешнего года.
Теги: Украина, Донбасс, пособие, Кабмин, выплаты, переселенцы, ВПЛ
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