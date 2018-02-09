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Есть план: в Украине назвали дату, до которой собирается воевать Кремль
Военный эксперт Алексей Арестович считает, что Кремль планирует воевать до 2030 года и до этого времени нельзя быть спокойными в отношении России. Даже если сменится власть и во главе страны будет не нынешний президент РФ Владимир Путин, завил он Апострофу.
По словам эксперта, после выборов президента в РФ Кремль будет играть на обострение. "Не зря же Путин летал на Ближний Восток, и теперь, кроме двух в Сирии, российские базы будут еще в Ливии, Египте, Судане и еще вроде бы в Джибути. Они посмотрели на успешный сирийский сценарий - и теперь проецируют его на весь Ближний Восток. Они играют в крупную игру - формируют на наших границах две танковые армии как ударный инструмент, который является единственным серьезным аргументом в перспективе нашего конфликта", - сказал Арестович.
Он уточнил, что этот инструмент должен быть готов к 2020 году. "2020-й - это просто стадия, по мере готовности. А 2030-й - это потому, что в 2005-м году они принимали решение о стратегическом контрнаступлении на Запад, мол, хватит уже России стоять на коленях, будем подниматься", - пояснил эксперт.
Арестович добавил, что Путин сначала "навел порядок" в самой России, потом, как он считает, навел порядок в СНГ, а потом можно и на Запад уже ломануться.
"2005 год - это после нашего Майдана. Они же думают, что Майдан - это технология ЦРУ по расколу "триединого русского народа" и проецированию этих "злобных оранжевых технологий" на саму Москву…. Аналитика работает очень просто, с большой вероятностью можно предположить следующее: "Надо как-то отвоевать все обратно, а то Запад уже под Москвой, от Чернигова до Москвы 700 км, один переход на БТР или два на танке, а ракеты долетят за 5 минут. Надо что-то делать, а то враги уже тут". А ему отвечают: "Владимир Владимирович, ситуация складывалась же с 1991 года, 14 лет. Значит, развязываться она будет тоже минимум 14. 2005-й плюс 14 - получается 2020-й". А учитывая, что они считают, что ситуация начала складываться с 1985-го, с "перестройки", то сразу можем еще добавить. Это как минимум 2030-й", - сказал он.
Эксперт напомнил, что Путину 70 лет, и у него есть все - вся власть и все деньги, которые только можно, ему не о чем волноваться. Если он сейчас прекратит эту игру, Россия выведет войска из Крыма, с Донбасса, заплатит компенсацию, уйдет из Сирии и так далее, то что ему делать в России.
"Он (Путин, - ред.) ведет самую интересную игру в своей жизни, а играет он на комплексах после развала Союза, которые у него остались. Он сказал, что это - самая главная геополитическая катастрофа 20 века и его самая главная катастрофа в жизни. И вот у тебя огромное количество возможностей: инструменты, ядерный зонтик, войска, спецслужбы, куча агентуры в Европе, в США, у нас, куча возможностей в общем. При этом тебе больно за распад Союза, ты считаешь, что ты был унижен (ты лично и вся твоя страна), и тебе 70 лет, нечего терять. И все есть, нечего достигать. Ну а что бы вы делали на его месте? Ну конечно, начали бы эту интересную шахматную партию. Поэтому они не будут отступать", - подытожил Арестович.
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, война, Российская Федерация, Европа, ЦРУ
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