Гройсман пообещал бойцам АТО самую высокую пенсию в Украине

09.02.2018 17:34

Глава украинского правительства Владимир Гройсман дал обещание, что все военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в зоне Антитеррористической операции на Донбассе, ощутят значительное повышение пенсии. Как информирует replyua.net, об этом главный министр Украины заявил во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

По его словам, Кабмин намерен внести соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.

В частности, Гройсман заявил: «Мы внесем проект закона, в результате чего все те, кто заслужил справедливо, получат значительное повышение пенсии. Военные, которые на сегодняшний день находятся в зоне боевых действий, в окопах, для нас очень дороги, мы их уважаем и ценим. Эти люди будут получать самую высокую пенсию в Украине. Самые большие привелегии и уважение».

Кроме того Владимир Гройсман подчеркнул, что среди военных пенсионеров должна быть дифференциация. «Если этот закон мы примем в марте, или даже феврале, то мы пересчитаем всем пенсии с 1 января. У нас будут деньги для таких целей», - отметил глава Кабмина.

Также премьер-министр добавил: «Требования на сегодняшний день пенсионеров – это плюс 48 миллиардов гривен. Мы имеем дефицит ПФ в 140 миллиардов на сегодня. Или вы хотите, чтобы у нас было не 140, а все 183 миллиарда? Мы весь пенсионный фонд Украины хотим погубить, что ли? Именно поэтому нам нужна такая справедливость и дифференциация»