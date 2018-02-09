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Разруха в оккупации: в сети показали свежие фото из Крыма

09.02.2018 08:29
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Разруха в оккупации: в сети показали свежие фото из Крыма

В сети появились несколько фотографий с оккупированного Крыма, показывающих обветшалость курортных городов.

Их опубликовал пользователь с ником "МинПанд" в Twitter. "Просто два сегодняшних фото из Крыма, зато без биндер", - написал он, передает apostrophe.ua.

На изображениях видно, что городская набережная значительно обветшала, железные конструкции покрылись ржавчиной и на набережной вообще нет людей. На другом изображении видно полуразрушенный киоск и отсутствующие люки, которые, вероятно, были украдены.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, оккупация, разруха
 
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