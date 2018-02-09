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Резкое подорожание газа в Украине: Гройсман рассказал, к чему готовиться украинцам
В текущем отопительном сезоне, который будет длиться до конца апреля, в Украине цена на газ для потребителей повышаться не будет. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает obozrevatel.com.
"В этот отопительный сезон цены на газ повышаться не будут. Мы сейчас находимся в диалоге с МВФ, регулирование ценового вопроса – одно из требований МВФ. Я говорю о двух вещах – должен быть справедливый подход, а с другой стороны этот подход должен обеспечить социальную защиту украинцев", – отметил Гройсман.
Ранее сообщалось о том, что цена на газ для украинцев уже с 1 апреля может вырасти на 62% , а в октябре – аж на 73% по сравнению с нынешней стоимостью.
Как сообщалось, на днях в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года.
Сегодня при закупочной цене на уровне 4 942 грн тариф на газ составляет 6 957,9 грн/кубометр.
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, газ, МВФ, Гройсман, Минфин
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