Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Резкое подорожание газа в Украине: Гройсман рассказал, к чему готовиться украинцам

09.02.2018 08:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Резкое подорожание газа в Украине: Гройсман рассказал, к чему готовиться украинцам

В текущем отопительном сезоне, который будет длиться до конца апреля, в Украине цена на газ для потребителей повышаться не будет. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает obozrevatel.com.

"В этот отопительный сезон цены на газ повышаться не будут. Мы сейчас находимся в диалоге с МВФ, регулирование ценового вопроса – одно из требований МВФ. Я говорю о двух вещах – должен быть справедливый подход, а с другой стороны этот подход должен обеспечить социальную защиту украинцев", – отметил Гройсман.
Ранее сообщалось о том, что цена на газ для украинцев уже с 1 апреля может вырасти на 62% , а в октябре – аж на 73% по сравнению с нынешней стоимостью.

Как сообщалось, на днях в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года.
Сегодня при закупочной цене на уровне 4 942 грн тариф на газ составляет 6 957,9 грн/кубометр.



Теги: Украина, Донбасс, подорожание, газ, МВФ, Гройсман, Минфин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх