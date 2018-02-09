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Украину ждет новый кризис?
Представители НБУ рассказали, какая инфляция ожидается в будущем году и что будет снова дорожать. В соответствии с отчетами НБУ за январь, в новом году инфляция будет все еще высокой, а к концу года стоимость товаров и услуг увеличится на 8,9%, передает zi.dn.ua.
Сильнее всего будут дорожать продукты, которые отличаются высокой степенью обработки. Также Национальный банк прогнозировал, что украинская экономика будет значительно более уязвимой, так как вопрос кредитования от МВФ все еще не решен.
Предположительно у большинства товаров будет существенная наценка, так как подорожает бензин. Стоимость нефтепродуктов увеличивается по всему миру, а потому производители будут закладывать наценку на транспортировку.
Представители Национального банка выразили надежду, что в будущем ситуация будет определяться условиями монетарной политики и увеличением объема предложения.
Журналисты говорят, что Украинское правительство практически признается в том, что МВФ больше не будет заниматься украинским вопросом. Эксперты говорят, что в фонде уже практически никто не верит в реформирование в Украине и возможность нашей страны рассчитаться с долгами. Если же о новом транше договориться не удастся, а долги придется отдавать – это может обернуться для Украины катастрофой.
Напомним, по мнению некоторых экспертов, цены на сигареты могут взлететь до 90 грн за пачку. Ранее сообщалось, что в НБУ допускают досрочное прекращение программы МВФ.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, кризис, подорожание, Национальный банк, инфляция, МВФ
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