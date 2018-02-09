В Одессе заменили мэра-отпускника чат-ботом

09.02.2018 16:30

Журналист Николай Яковенко создал Telegram-бота, чтобы одесситы могли пообщаться с мэром Геннадием Трухановым, который второй месяц не возвращается из отпуска, сообщает Новое время.

Бот называется "Труханов слушает" и отвечает на вопросы по поводу того, где находится мэр.

Напомним, после планового отпуска и командировок в Афины и Давос, Труханов ушел на отдых за свой счет и до сих пор не вышел на работу. Таким образом, Одесса прожила без городского головы полтора месяца. Даже перестрелка в центре города и стихийное бедствие не смогли вернуть Труханова в город.