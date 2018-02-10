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Шепелева арестовали на 2 месяца
Следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца (до 8 апреля 2018 года) бывшему нардепу Александру Шепелеву.
Как передает УНИАН, соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова. "Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу 4 июля 1970 года рождения, уроженца города Горловка Донецкой области, меру пресечения в виде содержания под стражей, избранной в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015 года", - заявила судья.
Также она сказала, что постановление подлежит немедленному исполнению после оглашения и может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней.
Прокуратура в своем ходатайстве об избрании меры пресечения в виде ареста без определения залога отмечает, что Шепелев "подозревается в хищении госимущества, легализации данного имущества, служебном подлоге, а также организация угон автомобиля".
Также, по утверждению прокуратуры, в данном уголовном производстве "установлены доказательства о сотрудничестве Шепелева с ФСБ Российской Федерации, направленные против безопасности Украины, против национальной безопасности, а также экономической безопасности Украины".
27 декабря 2012 года Шепелев был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину. Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в тот же день его объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку по выдаче Шепелева украинской стороне.
8 февраля 2018 года экс-депутат был задержан в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. При себе у него было обнаружено удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности ДНР". Шепелев уверяет, что неизвестные несколько дней его избивали.
Ранее судья Литвинова приняла решение о проведении заседания в закрытом режиме. Главная военная прокуратура просила суд о закрытом режиме рассмотрения, поскольку во время представления ходатайства об избрании меры пресечения Шепелеву речь пойдет о соучастниках преступления, которое ему инкриминируется. "Если мы рассекречиваем - это будет очень плохо для досудебного расследования. То есть, есть другие подозреваемые, которые находятся в розыске", - сказал прокурор Руслан Кравченко.
Теги: Украина, Киев, арест, прокуратура
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