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Тымчук рассказал, кто развалил украинскую армию

10.02.2018 08:41
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Тымчук рассказал, кто развалил украинскую армию

Координатор группы "Информационное Сопротивление", нардеп ("Народный Фронт") Дмитрий Тымчук не согласен с тем, что в развале ВСУ обвиняют исключительно беглого экс-президента Виктора Януковича.

"Слушаешь нынешние показания в суде по делу Януковича высоких военачальников, и создается устойчивое впечатление, что ВСУ развалили исключительно при его правлении, - пишет Тымчук на своей странице в Фейсбуке. - Янукович – моральный урод, предавший Украину. Это вне всяких сомнений. Но почему все камни летят лишь в него и его шавок, сбежавших в РФ? А остальные участники балета, разваливавшие армию задолго до него, нынче чувствуют в Украине себя вполне комфортно и постоянно светятся в ТВ-эфирах, рассказывая, как надо жить?"

Нардеп приводит простые цифры: "В 1991 году, после развала СССР, в Украине армия составляла более 700 тыс чел., и это не считая гражданского персонала. Вооружения и военной техники было море - к примеру, только танков насчитывалось порядка 8 500 ед. К 2010 году (моменту прихода к власти Януковича) армия насчитывала 159 тыс. военнослужащих и 41 тыс. гражданского персонала. Танков – порядка 780 ед. (в боевом составе). При Януковиче ВСУ продолжали сокращаться. К примеру, согласно Закону Украины №3742-VI "О численности Вооруженных Сил Украины на 2012 год", армия сократилась на… 5 тыс военнослужащих".

"Янукович и его "стратеги" рады были бы развалить Украинскую армию. Но вот незадача, ее практически полностью развалили раньше", - констатирует Тымчук.



Теги: Украина, армия, ВСУ, Тымчук, Янукович
 
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