Эксперт: Чисто с военной точки зрения Россия готовится к широкомасштабной операции для того, чтобы полностью завладеть Украиной

11.02.2018 17:48

На Донбассе сейчас находится более 40 тысяч российских военнослужащих и коллаборационистов, а у восточных границ Украины стоит шесть российских бригад. Об этом заявил военный представитель миссии Украины при НАТО (2008-2011), генерал-майор Петр Гаращук, передает "Радио Свобода".



По словам Гаращука, возглавляет войска донбасских "республик", щедро приправленные наемники и кадровыми военными из РФ, российское профессиональное военное командование.



"Кроме того, на восточных границах нашего государства развернута группировка войск России, которая включает три дивизии, укомплектованные современной техникой на 100%, личным составом на 90-95%, шесть бригад, - отметил генерал-майор. - И это дает полные основания чисто с военной точки зрения говорить, что Россия готовится к широкомасштабной операции для того, чтобы полностью завладеть Украиной или хотя бы до Днепра".



Петр Гаращук считает, что Украина на административном уровне не готова в полной мере к тому, чтобы дать отпор. "Система управления государством за почти четыре года не переведена на военное положение, не созданы соответствующие органы стратегического управления войной со стороны государства, экономика не переведена на военный лад, дипломатия сейчас требует очень серьезных доработок", – перечисляет эксперт.



В то же время, он отмечает готовность к противодействию агрессии на уровне, собственно, армии.



По мнению Гаращука, то, что военное руководство имеет план действий на случай агрессии России на востоке или юге страны, до сих пор сдерживало Путина от дальнейших нападений. Однако их нельзя исключать в будущем.