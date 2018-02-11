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Умер знаменитый украинский философ

11.02.2018 07:07
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Умер знаменитый украинский философ

Скончался доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины Мирослав Попович.

Мирослав Владимирович родился в 1930 году в Житомире. Он заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры.

Был директором Института философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины, заведующим отделом логики и методологии науки Института философии.

Награжден Золотой медалью имени В.И. Вернадского НАН Украины. В 2009 году удостоен звания почетного доктора Киевского национального университета им. Шевченко, а в 2015-м – звания почетного профессора Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Свои соболезнования по поводу утраты уже выразили президент и премьер Украины.



Теги: Украина, смерть, философия, утрата
 
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