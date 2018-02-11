- Такой футбол нам не нужен: министр призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию10:12
- Донбасс: появилось "самое вдумчивое и самое человечное исследование последствий войны за последние три года"08:17
- Умер знаменитый украинский философ07:07
- Как Волкер пытается спасти Донбасс19:32
- Захарченко высказался о Минских соглашениях16:09
- Стали известны тенденции расселения переселенцев в Украине: ИНФОГРАФИКА15:50
- Российская агрессия может быть выгодна кому-то из руководства Украины14:33
- Геращенко: Не Минские соглашения развязали войну14:00
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе10:30
- Тымчук рассказал, кто развалил украинскую армию08:41
Умер знаменитый украинский философ
Скончался доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины Мирослав Попович.
Мирослав Владимирович родился в 1930 году в Житомире. Он заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры.
Был директором Института философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины, заведующим отделом логики и методологии науки Института философии.
Награжден Золотой медалью имени В.И. Вернадского НАН Украины. В 2009 году удостоен звания почетного доктора Киевского национального университета им. Шевченко, а в 2015-м – звания почетного профессора Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Свои соболезнования по поводу утраты уже выразили президент и премьер Украины.
Теги: Украина, смерть, философия, утрата
- Сегодня обстреляли Донецкую фильтровальную станцию12:34
- Рыба не сумела пробраться через донбасский КПВВ на неподконтрольную территорию12:18
- В СММ ОБСЕ подтвердили стрельбу у Попасной12:08
- На Луганщине вечером горел дом: появилось видео11:51
- Нацгвардейцы спасли людей от взрыва на одном из донбасских блокпостов11:37
- В Харцызске казаками правит "Терек"11:26
- В Луганске иномарки таранили маршрутки и столбы11:14
- "Симики" помогли вернуть свет в Троицкое 10:56
- Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра10:39
- В Донецкой области поймали "охотницу" на пенсионеров10:34
- Сегодня обстреляли Донецкую фильтровальную станцию12:34
- Рыба не сумела пробраться через донбасский КПВВ на неподконтрольную территорию12:18
- В СММ ОБСЕ подтвердили стрельбу у Попасной12:08
- На Луганщине вечером горел дом: появилось видео11:51
- Нацгвардейцы спасли людей от взрыва на одном из донбасских блокпостов11:37
- В Харцызске казаками правит "Терек"11:26
- В Луганске иномарки таранили маршрутки и столбы11:14
- "Симики" помогли вернуть свет в Троицкое 10:56
- Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра10:39
- В Донецкой области поймали "охотницу" на пенсионеров10:34
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО