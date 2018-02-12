Армия Украины получит санитарные автомобили «Богдан», остановки производства не будет

12.02.2018 07:10

Санитарный автомобиль «Богдан» 2251 перед тем, как начались поставки в Министерство обороны Украины, прошел целую серию испытаний государственной комиссии. Как рассказали в корпорации «Богдан» «Укринформу», именно по результатам испытаний и было принято решение о закупке таких автомобилей, так что ни о какой приостановке производства этих транспортных средств речи не идет.

Таким образом, как информирует replyua.net, армия Украины получит модернизированные санитарные автомобили «Богдан» 2251 на своей баланс.



В корпорации отметили: «Ни о какой приостановке производства «Богдан» 2251 или об отказе от закупок, как сообщали некоторые средства массовой информации, речь не идет».



Как известно, в конце января месяца 2018 года в стране разгорелся скандал с санитарными автомобилями «Богдан». Все началось после того, как волонтеры сообщили, что половина поставленных армии машин сломалась, а медики не хотят использовать оставшиеся, заявляя, что они неустойчивы, а во время езды их сильно трясет. Немного позже в Минобороны заявили, что производство «Богдан» 2251 было приостановлено до тех пор, пока не будут полностью устранены технические недостатки.