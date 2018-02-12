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Главный украинский продукт установил ценовой рекорд
Стоимость главного продукта украинцев на рынке всего за неделю поднялась на четверть, пишет Politeka.
Причиной этого журналисты называют высокий спрос на продукт.
Так, украинские фермеры всего за неделю подняли стоимость килограмма буряка. Сейчас его рыночная стоимость составляет 5-6 гривен, хотя неделю назад аналогичный показатель был на четверть меньше.
По словам журналистов, буряк активно скупают как оптовые, так и розничные сети, а поскольку его количество на рынке ограничено, это приводит к резкому «взлету» цены. При этом ряд хозяйств отказываются продавать буряк сейчас, в надежде на то, что в будущем его стоимость вновь повысится.
Следует уточнить, что нынешние цены на главный продукт украинцев превышает прошлогоднюю на 3-3,5 раза и является абсолютным рекордом для февраля. Однако участники рынка прогнозируют его последующее подорожание.
Напомним, в ближайшее время в Украине снова значительно подорожает свинина. Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, цены на свинину в рознице не изменились, а в опте она подорожала.
Пендзин предсказывает, что в феврале свинина продолжит дорожать, сохранив темпы предыдущего месяца. Эксперт также напомнил, что в этом месяце люди получат повышенные зарплаты, вследствие чего у них на руках будет больше денег. По его мнению, это тоже подтолкнет цены вверх.
Теги: Донбасс, подорожание, овощи, продукты, свекла
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