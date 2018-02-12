Лавров снова заявил о "сломе Минских договоренностей": в МИД ответили

12.02.2018 09:38

Лавров заявил что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому Минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "сломом" Минских соглашений неисполнение РФ своих обязательств и продолжение агрессии в ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

"Слом" Минских договоренностей – это продолжающееся неисполнение РФ как их стороной своих обязательств и продолжение агрессии", – заявила спикер МИД Марьяна Беца на странице в микроблоге Твиттер.

Ранее в воскресенье, Лавров заявил что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому Минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно.

"Тот, кто сделает первый шаг по слому Минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим", – сказал он в эфире телеканала Россия-1.

Напомним, ранее в Раде объяснили, почему Путин боится данного закона. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Леонид Емец отметил, что закон по деоккупации предполагает полный вывод российский войск с востока Украины и взятие под полный контроль ОРДЛО, что абсолютно не устраивает Кремль.

В свою очередь народный депутат Иван Винник рассказывал, что на гибридные российские угрозы Украина будет противостоять России гибридным способом без объявления войны.

Источник: https://www.segodnya.ua