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Лавров снова заявил о "сломе Минских договоренностей": в МИД ответили
Лавров заявил что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому Минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно
В Министерстве иностранных дел Украины назвали "сломом" Минских соглашений неисполнение РФ своих обязательств и продолжение агрессии в ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.
"Слом" Минских договоренностей – это продолжающееся неисполнение РФ как их стороной своих обязательств и продолжение агрессии", – заявила спикер МИД Марьяна Беца на странице в микроблоге Твиттер.
Ранее в воскресенье, Лавров заявил что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому Минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно.
"Тот, кто сделает первый шаг по слому Минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим", – сказал он в эфире телеканала Россия-1.
Напомним, ранее в Раде объяснили, почему Путин боится данного закона. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Леонид Емец отметил, что закон по деоккупации предполагает полный вывод российский войск с востока Украины и взятие под полный контроль ОРДЛО, что абсолютно не устраивает Кремль.
В свою очередь народный депутат Иван Винник рассказывал, что на гибридные российские угрозы Украина будет противостоять России гибридным способом без объявления войны.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Лавров, Минские договоренности
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