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Подробности задержания Саакашвили: где в последний раз видели политика
Стали известны подробности задержания в Киеве лидера партии “Рух нових сил” Михеила Саакашвили
Так, соратник Саакашвили, бывший заместитель генерального прокурора, экс-прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе подтвердил сообщения о том, что все произошло в местном ресторане “Сулугуни”.
По его словам, экс-губернатора Одесской области схватили, а затем под дулами автоматов запихнули в машину и увез в неизвестном направлении.
“В ресторан ворвался спецназ, положили всех на пол. Саакашвили под автоматами вывели, запихнули в машину, она двигается в неизвестном направлении. Наше наблюдение показало, что в последний раз машину с Саакашвили видели на улице Владимирской”, – прокомментировал Сакварелидзе изданию “Страна”.
Сакварелидзе также подтвердил информацию, что на спецназовцах были куртки с надписью “ДПСУ”.
Как сообщала ранее Politeka, известно, что похитители были на трех белых бусах Volkswagen, номер одного из них: АА 0121 СН.
“Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три буса Фольцваген, номерные знаки АА (номер одного из них – АА0121СН). Все едем туда!”, -комментирует Сакварелидзе в Facebook.
Напомним, во время общения с грузинскими журналистами политик озвучил план украинской власти по его депортации: «Прокуратура Украины отказалась от моего домашнего ареста, чтобы подготовить мою депортацию. По моей информации, миграционная служба подписала пакет документов в связи с моей депортацией в связи с реадмиссией».
Источник: Politeka
Теги: политика, Донбасс, задержание, Саакашвили
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