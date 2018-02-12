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Порошенко: «Украина готова отпустить пленных военных РФ»

12.02.2018 18:16
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Порошенко: «Украина готова отпустить пленных военных РФ»

Украинская сторона готова обменять пойманных в Донбассе российских военных на удерживаемых в России украинских заложников — журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова.

Президент Украины Петр Порошенко отметил: «Мы готовы отпустить российских солдат, которые пришли на нашу землю как убийцы, чтобы освободили Сущенко».

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина стремится освободить всех украинцев, удерживаемых в России.

Так, он напомнил, что скоро исполнится четыре года с тех пор, как заключенным Кремля стал известный крымский режиссер Олег Сенцов.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Порошенко, пленные
 
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