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Расстрел Майдана: Януковичу сообщили о подозрении по ряду преступлений
Прокуратура получила разрешение на досудебное расследование по семи фигурантам дела
Суд разрешил проведение досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и еще шести его соратников по делу о преступлениях на Майдане в феврале 2014 года. Также бывшему гаранту объявлено о подозрении по нескольким преступлениям. Об этом заявил на брифинге прокурор Янис Симонов.
По его словам, такое разрешение было дано в связи с тем, что Янукович и другие фигуранты дела находятся в России и не могут быть привлечены к ответственности.
"В этом уголовном производстве, хочу подчеркнуть, есть не только Янукович, а еще 6 человек – он, бывший глава СБУ Якименко, его заместитель Тоцкий, также министр внутренних дел Захарченко, его заместители Федчук и Ратушняк. Соответственно, на сегодняшний момент мы уже получили разрешение на проведение специального досудебного расследования относительно Якименко и Тоцкого. И 7 февраля мы, наконец, получили разрешение относительно проведения специального досудебного расследования относительно Януковича. Это делается для того, чтобы в правовом поле проводить досудебное расследование в связи с тем, что данное лицо не находится на территории Украины и нет возможности привлечь к ответственности. То есть он избегает уголовной ответственности", – рассказал Симонов.
Кроме того, он перечислил, в каких преступлениях подозревается Янукович.
"Януковичу сообщили о подозрении в совершении преступления – препятствование мирным протестам и акциям, организации и превышении служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, организации умышленного убийства, организации покушения на умышленные убийства, организации нанесения тяжелых телесных повреждений и организация совершения террористического акта. В данном случае речь о событиях 18-20 февраля 2014 года, которые происходили в центральной части Киева и начинались они с мирного шествия к Верховной Раде, заканчиваются событиями 20 февраля, то есть расстрелом на улице Институтской", – подчеркнул прокурор.
Источник https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, расстрел, Майдан, Янукович
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