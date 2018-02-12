- Чего ожидать от реорганизации Пенсионного фонда12:40
- Военный эксперт рассказал, что заставит Путина уйти из Украины12:20
- Из-за АЧС укринским фермерам возможно придется забыть о разведении свиней12:07
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит11:38
- Синоптик: «На этой неделе будет и похолодание, и потепление»10:48
- Замена газа: украинцев вынудят сжигать мусор, чтобы согреться10:35
- Лавров снова заявил о "сломе Минских договоренностей": в МИД ответили09:38
- Главный украинский продукт установил ценовой рекорд08:39
- Блогер: есть только один вариант, как заставить РФ уйти с Донбасса07:38
- Армия Украины получит санитарные автомобили «Богдан», остановки производства не будет07:10
Синоптик: «На этой неделе будет и похолодание, и потепление»
12 февраля, в понедельник, в большинстве украинских регионов начнется похолодание, и оно продолжится во вторник и среду, после чего в стране опять потеплеет.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала Наталья Диденко. По прогнозам синоптика, в ночные часы похолодает до 8 градусов мороза, а в Харьковской и Сумской областях температура понизится до 10 градусов со знаком минус. Синоптик отмечает, что в дневные часы будет до 5 градусов мороза в ближайшие три дня, однако потом температура начнет повышаться. «Осадки будут периодически. Очень много местами. Так что подготовьте проживание, гардероб, планы и работу, связанные с температурой воздуха», - пишет Диденко.
Напомним, что в олимпийском Пхенчхане синоптики прогнозируют аномальные морозы с 14 февраля, а сегодня и в ближайшие сутки в Пхенчхане тоже будет морозно, однако морозная погода будет сопровождаться и очень сильным порывистым ветром. Не исключено, что некоторые соревнования, которые проводятся на открытом воздухе, будут отменены.
Теги: Донбасс, погода, похолодание, потепление
- Доставайте зонтики: надвигается серьезное похолодание
- Ситоптики не советуют украинцам прятать курточки
- Доставайте пуховики: синоптики дали прогноз на неделю
- Синоптики пугают дончан снегом на этой неделе
- Синоптики снова прогнозируют дожди и похолодание
- В начале недели в Украине будет прохладно и дождливо
- Военный эксперт рассказал, что заставит Путина уйти из Украины12:20
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит11:38
- В ОРДО 5-летних детей заставляют учить стихи про «пушку, что смотрит на врага»11:19
- Блогер: есть только один вариант, как заставить РФ уйти с Донбасса07:38
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины22:20
- Сотни тонн гуманитарки и почти миллион человек пересекли донбасские КПВВ22:00
- Тымчук рассказал о силе и слабости Минских соглашений21:40
- Кто хотел убить "Царя": разбор покушения на "министра обороны ДНР"21:21
- В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей21:02
- Главный полицейский Донетчины считает ее щитом20:50
- Чего ожидать от реорганизации Пенсионного фонда12:40
- Участник АТО покорил зрителей "Голоса країни" (ВИДЕО)12:30
- Военный эксперт рассказал, что заставит Путина уйти из Украины12:20
- Из-за АЧС укринским фермерам возможно придется забыть о разведении свиней12:07
- В США презентовали армейский электроджип12:00
- Пенс заявил о готовности США к переговорам с КНДР11:50
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит11:38
- Появилось видео момента крушения АН-148 в Подмосковье (ВИДЕО)11:30
- В ОРДО 5-летних детей заставляют учить стихи про «пушку, что смотрит на врага»11:19
- Стали известны новые факты крушения пассажирского самолета под Москвой11:04
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Как избавиться от боли в суставах18:27
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- "Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины