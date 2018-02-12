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Убийство на Черниговской: суд решил судьбу преступника
Офицеру-контрактнику Дмитрию Балабуху, который подозревается в убийстве человека возле станции метро Черниговская, избрали меру пресечения
В Деснянском районном суде Киева избрали меру пресечения для военнослужащего 72-й бригады Вооруженных сил Украины, который убил известного одесского шеф-повара. Суд избрал два месяца содержания под стражей.
Напомним, 10 февраля возле станции метро «Черниговская» завязалась перепалка между 35-летним Русланом Юрченко и 28-летним Дмитрием Балабухом. Военному сделали замечание за то, что он пытался пройти без очереди.
Балабух впоследствии пошел в ближайший магазин, купил кухонный нож, вернулся и ударил мужчину в сердце. От полученных травм тот скончался на месте.
11 февраля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что нападавшим был 27-летний младший лейтенант, который нуждается в психологической помощи.
Дмитрия Балабуха подозревают в умышленном убийстве, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сам задержанный признался в содеянном.
Напомним, мужчиной, которого 10 февраля в Киеве на остановке у станции метро «Черниговская» зарезал ножом военный, оказался известный одесский шеф-повар, 35-летний Руслан Юрченко.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, преступник, суд, убийство
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