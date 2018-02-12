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Вместо зарплаты - тормозки. Как выживают в «ЛНР»
12.02.2018 14:20
Из-за отсутствия финансов «боевики» «ЛНР» выдают работникам предприятий тормозки вместо заработной платы.
Как сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в социальных сетях: «Экономическая ситуация в ОРДЛО выходит на новый уровень! Мем III тысячелетия — тормозки вместо заработной платы!
На фото выдержка из основного распоряжения, но знающие люди по ту сторону реальности утверждают, что так оно и есть.
Источник https://donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, продукты, ЛНР
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