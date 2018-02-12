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Замена газа: украинцев вынудят сжигать мусор, чтобы согреться

12.02.2018 10:35
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Замена газа: украинцев вынудят сжигать мусор, чтобы согреться

В Украине начнут сжигать мусор, чтобы сэкономить до 1 млрд кубометров газа в год

 

Об этом рассказал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

“Уже в конце февраля Украина станет полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Это означает выход на глобальный рынок “чистой” энергетики, доступ к новейшим технологиям, лучших финансовых механизмов и дешевых кредитов на “зеленые” проекты”, – отметил Савчук.

После вступления в IRENA в стране появятся дополнительные возможности для замещения голубого топлива. Например, в Украине смогут добывать энергию их мусора, что станет решением экологических, энергетических и экономических вопросов украинских городов.

«Из 10 млн тонн мусора можно производить 3,5 млн Гкал тепла и 1,2 млрд кВт*ч электроэнергии в год. Это позволит замещать к 1 млрд м3 газа ежегодно», – уточнил Савчук.

Также он добавил, что в 2022-2025 годах благодаря использованию энергетического потенциала мусора можно потенциально сократить потребление еще около 5 млрд м3 газа.

Напомним, Украина нарастила экспорт электроэнергии на треть в 2017 году – до 5,2 млрд кВт-час.

Согласно данным Энергетической таможни, прирост экспорта электричества в 2017 году по сравнению с 2016 годом составляет 37% – 3,8 млрд кВт-ч в 2016 году против 5,2 млрд кВт-ч в 2017 году. При этом, как отмечается в презентации, импорт электроэнергии в 2017 году сократился на 38% – до 0,05 млрд кВт-ч.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, мусор
 
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