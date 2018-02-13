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Уволен директор "Укроборонпрома"
13.02.2018 08:22
Президент Украины Петр Порошенко уволил Романа Романова с должности гендиректора концерна "Укроборонпром".
"Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", – говорится в указе главы государства от 12 февраля.
Отметим, что Романов вчера сам попросил об отставке.
Напомним, что во время заседания правительства 27 декабря премьер Владимир Гройсман призвал Романова уволиться самостоятельно и раскритиковал его за непогашение в срок долгов по зарплатам на судостроительных заводах. Глава правительства напомнил, что срок исполнения поручения о погашении долга по зарплатам истек 25 декабря.
Романов возглавлял "Укроборонпром" с 4 июля 2014 года.
Теги: Украина, увольнение, оборона, Порошенко
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