C апреля 2018-го цены на билеты «Укрзалізниці» «ударят по карману»

14.02.2018 08:00

1 апреля 2018 года в Украине состоится первый этап роста цен на билеты в пассажирских поездах. Как информирует replyua.net со ссылкой на Центр транспортных стратегий, такое заявление во вторник, 13 февраля сделал директор по экономике и финансам «Укрзализныци» Андрей Рязанцев. По его словам, с указанного периода цены вырастут на десять процентов.



При этом в компании утверждают, что тарифы на пассажирские перевозки в последний раз повышали еще в 2014 году. Также, согласно их сообщению, с тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70 процентов. Рязанцев отметил: «Ориентировочно с 1 апреля мы планируем первый этап повышения цен на билеты в поездах на 10 процентов. Полученные средства направим на развитие пассажирской инфраструктуры. В настоящее время мы занимаемся закупкой пассажирских вагонов, которые производит отечественный производитель. Модернизация вагонов осуществляется достаточно быстрыми темпами. Мы инвестируем в ремонт подвижного состава».



Кроме того Рязанцев рассказал, что деньги, которые получила «Укрзализныця» в результате повышения тарифов, будут переведены на специальный инвестиционный счет, на средства которого будет обеспечиваться повышение качества пассажирских перевозок.