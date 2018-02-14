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«Детские» пособия уже начали выплачивать почтовые отделения

14.02.2018 16:10
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«Детские» пособия уже начали выплачивать почтовые отделения

В пятницу, 9 февраля, суммы пособий одиноким мамочкам, малообеспеченным семьям уже зачисляли на банковские карточки.

Через банк получили госпомощь инвалиды с детства, вдовы, которым государство платит пенсии по потере кормильца и другие получатели «детских» пособий.

А почтовики начали выплату этого вида государственной помощи вчера, 13 февраля. Граждане получили свои пособия на почтовых отделениях или им их домой принесли почтальоны. 

Сегодня и в ближайшие дни выплаты через почтовые отделения продолжатся.

Как отметила начальник Константиновского отделения почтовой связи Валентина Кондрашова, до следующих выходных государственную соцпомощь доставят всем ее получателям.

Автор статьи: Татьяна Тихонова, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, дети, почта, пособие, выплаты
 
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