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«Детские» пособия уже начали выплачивать почтовые отделения
14.02.2018 16:10
В пятницу, 9 февраля, суммы пособий одиноким мамочкам, малообеспеченным семьям уже зачисляли на банковские карточки.
Через банк получили госпомощь инвалиды с детства, вдовы, которым государство платит пенсии по потере кормильца и другие получатели «детских» пособий.
А почтовики начали выплату этого вида государственной помощи вчера, 13 февраля. Граждане получили свои пособия на почтовых отделениях или им их домой принесли почтальоны.
Сегодня и в ближайшие дни выплаты через почтовые отделения продолжатся.
Как отметила начальник Константиновского отделения почтовой связи Валентина Кондрашова, до следующих выходных государственную соцпомощь доставят всем ее получателям.
Автор статьи: Татьяна Тихонова, журналист
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, дети, почта, пособие, выплаты
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