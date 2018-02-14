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Люті морози насуваються, зима вирішила добити українців

14.02.2018 08:35
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Люті морози насуваються, зима вирішила добити українців

В Україну йде похолодання, спричинене потоком арктичного повітря.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Вже найближчої ночі температура повітря становитиме -2-8 градусів, а у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях навіть -7-11 градусів.

Завтра вдень очікується 0-5 градусів морозу. На Півдні, звичайно, тепліше, 0+4 градуси.

Сніг та мокрий сніг більш ймовірний на Лівобережжі. Але загалом повсюди буде хмарно та можливість або невеликого снігу, або мряки.

У Києві завтра місцями невеликий сніг, вночі -5-8 градусів, завтра вдень -2-4 градуси.

Морози посиляться – ожеледиця також.

Із 15 лютого, із Стрітення, в Україні знову потепліє.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, погода, мороз, холод
 
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